Гостям ярмарки продавали подозрительное мясо
19 августа 2017 года при осуществлении ветеринарного контроля государственным инспектором отдела южного межрайонного пункта г. Чернушка Управления Россельхознадзора Пермского края на сельскохозяйственной ярмарке «Хлебный спас» п. Октябрьский, Октябрьского района Пермского края, при осмотре продукции - мясо куриное шашлычное, находящееся в реализации гражданами Республики Башкортостан, установлено, что нарушены условия хранения, перевозки и реализации транспортировки животноводческой продукции: не оформлены ветеринарные сопроводительные документы, что является нарушением «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» (ТРТС 021/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880. В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.
Продукция снята с реализации.
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