Зри в корень

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← Прикамская кухня: готовим чак-чак

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В конце июля 2017 года госинспекторами отдела карантина растений совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» были проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования полей ООО «Луч», на предмет заражения посадок картофеля золотистой картофельной нематодой было отобрано 150 почвенных проб.

В рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО на 2017 год все образцы, отобранные с полей, были направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторных исследований.

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 23.08.2017 в 16:23 в рубрике - Новости T7-inform

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← Прикамская кухня: готовим чак-чак

Гостям ярмарки продавали подозрительное мясо →

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