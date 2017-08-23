Зри в корень

В конце июля 2017 года госинспекторами отдела карантина растений совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» были проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования полей ООО «Луч», на предмет заражения посадок картофеля золотистой картофельной нематодой было отобрано 150 почвенных проб.

В рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО на 2017 год все образцы, отобранные с полей, были направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторных исследований.