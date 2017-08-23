Прикамская кухня: готовим чак-чак
Чак-чак - сладость, приготовленная из теста с медовой заливкой, считается национальным татарским блюдом. Приготовить этот десерт нетрудно, нужно лишь правильно замесить тесто и подготовить карамельно-медовую заливку.
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