ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-язьвинцы
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск 23 августа 2017.
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Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск 23 августа 2017.
Ажиотаж на пустом месте? Пенсионеры «атакуют» ПФР
Актуальный вопрос - кому положен перерасчёт пенсии за декретные отпуска?
|смотреть видео читать23.08.2017 в 11:15
В бюджет Перми внесены поправки
Как утверждают депутаты, приоритеты при этом остались неизменными.
|смотреть видео читать23.08.2017 в 10:50
Гигантский триколор растянули в Перми в День Государственного флага
В Перми отметили День Российского флага. В честь этого праздника на эспланаде прошел большой концерт.
|смотреть видео читать23.08.2017 в 10:25
В Перми эвакуатор разбил иномарку
В момент подъема машины у эвакуатора отломился металлический кран и рухнул прямо на крышу иномарки.
|смотреть видео читать23.08.2017 в 09:35
Жара: В Прикамье пришло запоздалое лето
По прогнозам специалистов, жара будет держаться до конца рабочей недели.
|смотреть видео читать23.08.2017 в 09:17
Ажиотаж на пустом месте? Пенсионеры «атакуют» ПФР
Актуальный вопрос - кому положен перерасчёт пенсии за декретные отпуска?
|смотреть видео читать23.08.2017 в 11:15
Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?
Чемпионы России отдуваются за целую эпоху «не до конца чистых на руку» старожил отечественной Королевы спорта.
|смотреть видео читать21.08.2017 в 16:09
Кубковый успех российских асов
В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».
|смотреть видео читать20.08.2017 в 14:05
Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»
Гость программы - Владимир Лукин, с 2004—2014 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
|смотреть видео читать18.08.2017 в 15:23
Авиадебошир оказался топ-менеджером
Дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции.
|смотреть видео читать18.08.2017 в 09:34
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-язьвинцы
Ажиотаж на пустом месте? Пенсионеры «атакуют» ПФР
В бюджет Перми внесены поправки
Гигантский триколор растянули в Перми в День Государственного флага
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В Перми эвакуатор разбил иномарку
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