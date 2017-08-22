Шпаргалка: Готовимся к школе
Лето не вечно. 1 сентября не за горами. Как провести последнюю неделю перед школой так, чтобы спокойно войти в учебную колею? Смотрите нашу "Шпаргалку".
|Главная Новости Видео О нас
|в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ
Лето не вечно. 1 сентября не за горами. Как провести последнюю неделю перед школой так, чтобы спокойно войти в учебную колею? Смотрите нашу "Шпаргалку".
Шпаргалка: Готовимся к школе
Как провести последнюю неделю перед школой с пользой?
|смотреть видео читать22.08.2017 в 15:21
В Перми изъято 10 тонн суррогата
Пермяка обвиняют в организации нелегального производства и сбыта спиртного. Масштабы бизнеса впечатляют.
|смотреть видео читать22.08.2017 в 14:55
Гадить разрешается: В Перми открылись площадки для выгула собак
Выгуливать собак на новых площадках можно при любой погоде в любое время года.
|читать22.08.2017 в 14:31
Детская поликлиника № 6 преобразилась
Здесь не только преобразились стены, но и появились новые функциональные помещения – к примеру, колясочная.
|смотреть видео читать22.08.2017 в 12:51
Тот самый КВН: «Сборная бывших спортсменов»
Гости программы ВОВРЕМЯ - команда КВН Пермского края - Сборная бывших спортсменов.
|смотреть видео читать22.08.2017 в 12:29
Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?
Чемпионы России отдуваются за целую эпоху «не до конца чистых на руку» старожил отечественной Королевы спорта.
|смотреть видео читать21.08.2017 в 16:09
Кубковый успех российских асов
В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».
|смотреть видео читать20.08.2017 в 14:05
Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»
Гость программы - Владимир Лукин, с 2004—2014 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
|смотреть видео читать18.08.2017 в 15:23
Авиадебошир оказался топ-менеджером
Дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции.
|смотреть видео читать18.08.2017 в 09:34
Это высший пилотаж!
В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced.
|читать16.08.2017 в 16:52
В Перми изъято 10 тонн суррогата
Гадить разрешается: В Перми открылись площадки для выгула собак
В Березниковской больнице нашли нарушения
Детская поликлиника № 6 преобразилась
Тот самый КВН: «Сборная бывших спортсменов»
За непредоставление сведений в УФАС - штраф
«Путь сильных» в Соликамске: испытай себя!
Помощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депо
По уши в ОГЭ: Здравый смысл против школьной бюрократии
Пермяки увидят подлинники Айвазовского
Китай и Пермь связал новый железнодорожный маршрут
В Прикамье падают темпы жилищного строительства
Долины малых рек как территория творчества
Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?
Спикера заксобрания Прикамья наградили медалью
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Тот самый КВН: «Сборная бывших спортсменов»
ВОВРЕМЯ. Про детей
За непредоставление сведений в УФАС - штраф
В кругу друзей
Поймай, если сможешь
Председатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местах
Возбуждено дело в отношении Департамента дорог и транспорта
Проверено на себе: Зеленая линия
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Ординский район
Пульс города. Выпуск 16.08.2017
Добавить комментарий: