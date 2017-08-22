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← ВОВРЕМЯ. Про детей

Тот самый КВН: «Сборная бывших спортсменов»

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Сборная бывших спортсменов

Гости программы "ВОВРЕМЯ" - команда КВН Пермского края - "Сборная бывших спортсменов", участники Премьер-Лиги КВН. Как случилось, что серьезные виды спорта ребята поменяли на юмор?

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.08.2017 в 12:29 в рубрике - Новости T7-inform

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