ВОВРЕМЯ. Про Добро: Ординский район
Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края, научит вырезать из камня, готовить медовые розы чак-чак, и просто зарядит позитивной энергией на целый день.
Программа "Вовремя" встречает гостей из Ординского района.
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