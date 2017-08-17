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ВОВРЕМЯ. Про Добро: Ординский район

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Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ"  познакомит телезрителей  с добрыми новостями со всего Пермского края,  научит вырезать из камня, готовить медовые розы чак-чак, и просто зарядит позитивной энергией на целый день.

Программа "Вовремя" встречает гостей из Ординского района.

Метки: в Пермском крае, Общество, Культура

Опубликовано: 17.08.2017 в 14:11 в рубрике - Новости T7-inform

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