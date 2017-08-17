Пульс города. Выпуск 16.08.2017
Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город, как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа "Пульс города" не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города.
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