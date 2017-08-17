Проверено на себе: Зеленая линия
Зеленая линия - главный пешеходный маршрут Перми, который объединяет главные исторические, культурные, архитектурные объекты из прошлого и настоящего, исторические фотографии и много полезной информации. Всего таких объектов 40. Даже коренные пермяки могут почерпнуть для себя много нового. Проверим на себе?
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