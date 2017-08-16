ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 16 августа 2017 года.
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Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 16 августа 2017 года.
ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»
На перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Леонова в Перми столкнулись иномарка и отечественная легковушка.
|смотреть видео читать16.08.2017 в 12:42
Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»
В течение месяца березниковцы смогут приобрести фрукты и овощи прямо с грядки.
|читать16.08.2017 в 12:20
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья.
|смотреть видео читать16.08.2017 в 12:04
Чистые Игры - соревнования по сбору мусора
Пробный игровой субботник с элементами экскурсии-квеста прошел на реке Данилиха.
|читать16.08.2017 в 11:37
Пчеловоды собирают медовый урожай
До конца августа пасечники будут собирать мед и поставлять на ярмарки, так что у пермяков будет возможность приобрести самый свежий продукт.
|смотреть видео читать16.08.2017 в 11:15
Астрономия возвращается в школы России
Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут.
|читать14.08.2017 в 16:33
Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»
В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри.
|читать13.08.2017 в 13:36
Главная женщина Андрея Соколова
Звезда фильма «Маленькая Вера» родился 13 августа, но «несчастливое» число рождения совсем не помешало ему добиться успеха.
|читать13.08.2017 в 10:12
Яблочки, упавшие далеко
Многие в выборе профессии пошли по стопам родителей. Есть среди звездных отпрысков те, кто добился или намерен добиться успеха совсем в другой сфере.
|читать12.08.2017 в 16:37
С Днем варенья!
В честь малинового варенья даже учредили праздник. Но открыть банку любимого десерта никто не мешает и в другие дни.
|читать12.08.2017 в 13:28
ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»
Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»
Чистые Игры - соревнования по сбору мусора
Пчеловоды собирают медовый урожай
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