Непутевого фермера наказали трудом
27 июля 2017 г. мировым судьей судебного участка № 2 Верещагинского судебного района Пермского края вынесено постановление по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ: «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом».
Жителю Верещагинского района, не исполнившему в установленный срок предписание об устранении выявленного нарушения земельного законодательства и не вовлекший в сельскохозяйственный оборот земельный участок, расположенный в с/п Бородулинское Верещагинского района Пермского края на площади 110000 кв. м назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 20ч.
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