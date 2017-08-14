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Пермское УФАС выявило неправильную рекламу

закон о рекламе

Пермское УФАС проверило рекламу, размещенную на сайте ivaperm.ru. В опубликованном материале содержалась следующая информация: «Только плюсы! Ипотека с первоначальным взносом всего 10% +10,5% ипотечная ставка +нет скрытых комиссий +наш ипотечный брокер все сделает за вас», а также «Выгодные условия покупки Первоначальный взнос от 0% Подробнее о предложении по телефону. Сбербанк ВТБ 24 ВТБ Банк Москвы Газпромбанк Ак Барс банк».

Указанная реклама содержит предложение по приобретению квартир с использованием заемных средств, однако по закону о рекламе, в тексте также должно содержаться указание организационно-правовой формы юридического лица. Также в том случае, если реклама услуг, связанная с предоставлением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны содержаться все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита для заемщика. Антимонопольная комиссия пришла к выводу, что в указанной рекламе содержатся признаки нарушений частей 1,3 ст. 28 ФЗ «О рекламе».

«Условия кредитования должны быть максимально прозрачными, чтобы потенциальный заемщик мог четко понимать, какой объем средств ему понадобится для покупки недвижимости. Обратная ситуация, напротив, вводит в заблуждение покупателя», - поясняет начальник отдела  контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.

По данным регионального сетевого информационного центра, администратором домена   является ООО «Ива – Девелопмент». По факту нарушений в отношении застройщика возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе. Ближайшее заседание по делу назначено на 5 сентября.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.08.2017 в 15:09 в рубрике - Новости T7-inform

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