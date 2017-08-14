Капровый жук не пройдет
Специалистом отдела карантина растений были проведены контрольные фитосанитарные обследования АО «Птицефабрика «Комсомольская» п.Комсомольский Кунгурского р-на. В течение летнего периода в складских помещениях и здании кормозавода были размещены феромонные ловушки с целью выявления карантинного вредителя запасов – капрового жука в количестве 30 штук. Были визуально обследованы прилегающая территория и подъездные пути к местам переработки и хранения подкарантинной продукции, которые постоянно обкашиваются. Карантинных сорных растений не выявлено. В результате исследований образцов ловушек, проведенных специалистами ФБГУ «ВНИИКР», карантинных объектов не выявлено.
По результатам проведения контрольных обследований был оформлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинного объекта.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Непутевого фермера наказали трудом
Пермское УФАС выявило неправильную рекламу
Отдаленным районам - комфортную жизнь
Владельца сети «Норман-Виват» признали банкротом
В Перми выпало пять месячных норм осадков
Офицер полиции присвоил похищенные телефоны
«Проверено на себе»: учимся бегать
Как пермяк начал зарабатывать на косплее
Каникулы на «пятёрку» в Мастерграде
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский район
Добавить комментарий: