Капровый жук не пройдет

Специалистом отдела карантина растений были проведены контрольные фитосанитарные обследования АО «Птицефабрика «Комсомольская» п.Комсомольский Кунгурского р-на. В течение летнего периода в складских помещениях и здании кормозавода были размещены феромонные ловушки с целью выявления карантинного вредителя запасов – капрового жука в количестве 30 штук. Были визуально обследованы прилегающая территория и подъездные пути к местам переработки и хранения подкарантинной продукции, которые постоянно обкашиваются. Карантинных сорных растений не выявлено. В результате исследований образцов ловушек, проведенных специалистами ФБГУ «ВНИИКР», карантинных объектов не выявлено.

По результатам проведения контрольных обследований был оформлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинного объекта.