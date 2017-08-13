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Отдаленным районам - комфортную жизнь

 

 дороги

Врио губернатора Максим Решетников продолжает рабочие поездки по Пермскому краю. На днях он побывал в Чердынском районе, чтобы лично оценить, насколько активно здесь выполняется поставленная им перед краевым правительством и муниципалитетами задача: обеспечить социальной и транспортной инфраструктурой жителей отдаленных территорий. Врио губернатора призвал ускорить строительство детского сада, поручил проработать вопрос о строительстве нового здания медицинского учреждения в Ныробе и лечебного корпуса районной больницы в Чердыни, а также оценил ход дорожного ремонта в районе.

 

Детский сад может появиться на полгода раньше

Появления нового детского сада с нетерпением ждут не только в самом поселке Рябинино, который находится в 11 км от Чердыни, но и в близлежащих населенных пунктах. Сейчас единственный садик, в который свозят детей со всей округи, располагается в двух деревянных постройках середины прошлого века. «Одно здание было построено в 1954 году, а второе – в 1966-м, – рассказывает старший воспитатель рябининского детсада Вера Гачетова. – У нас очень тесно, спальни и групповые комнаты очень маленькие, спортивный зал совмещен с музыкальным, мест для детей в детском саду не хватает... Наш поселок хоть и старый, но молодежи здесь проживает много. Стабильно рождается 18–20 детей в год. Сейчас детский сад посещают 88 детей. Все мы ждем новый детский сад, где все удобства будут созданы для детей, для творчества наших педагогов».

Ждать осталось недолго. В июне этого года в поселке было начато строительство современного детского сада на 100 мест. Предполагается, что он сможет принять всех детей не только поселка Рябинино, но и соседних населенных пунктов – больше не придется стоять в очереди, чтобы отправить ребенка в дошкольное учреждение.

Сейчас уже заложен фундамент здания. Максим Решетников оценил ход строительства и призвал подрядчиков ускорить работы. «Срок стоит I квартал 2019 года, но мы себе ставим задачу закончить в июне 2018 года», – подчеркнул представитель подрядчика, главный инженер ООО «СК-Лидер» Павел Черепанов.

Стоимость детского сада в Рябинино составляет около 70 миллионов рублей. Из них более 50 миллионов – субсидия из краевого бюджета, остальные средства выделил Чердынский район. Всего в Пермском крае до 2019 года будет построено 17 детсадов на 2800 мест. Новые дошкольные учреждения появятся в 13 территориях Прикамья.

 

В Чердыни построят удобную больницу

Еще один знаковый для Чердынского района социальный объект, который посетил в ходе рабочей поездки врио губернатора, – это районная больница. Вопрос строительства новой больницы в Чердыни назрел. Существующая обслуживает 17 тысяч человек – это жители Чердыни и большей части Чердынского района. Местная поликлиника оснащена современным оборудованием, а вопрос нехватки узких специалистов решают с помощью телемедицины – удаленных консультаций пациентов. Основная проблема – отсутствие подходящего здания. Сейчас больница расположена в девяти корпусах, разбросанных по городу. «Все отделения районной больницы расположены в старых или приспособленных помещениях, – рассказывает заместитель главного врача по поликлинической работе Чердынской районной больницы Наталья Колеватых. – Например, здание поликлиники сильно обветшало. В здании терапии пациенты размещены на втором этаже. Первоначально оно строилось как общежитие, поэтому лестничные проемы очень узкие, и поднимать тяжелых носилочных больных проблематично. Вообще все отделения больницы очень разбросаны, и для пациентов это неудобно. И пациенты, и медицинские работники с нетерпением ждут новую больницу. Мы знаем, что вскоре должно начаться строительство лечебного корпуса».

Контракт со строителями на возведение нового корпуса будет заключен в ближайшее время – до 25 августа. А сдать объект планируют через два года. На эти цели выделено порядка 300 миллионов рублей из краевого бюджета. «Строительство лечебного корпуса чердынской больницы на 50 коек позволит нам сосредоточить в одном здании отделения, которые сегодня находятся в девяти отдельных зданиях. Новый корпус будет более удобным для пациентов и врачей, – отметил Максим Решетников. – Одно из зданий, которые освободятся, будет обустроено под поликлинику. Так мы решим вопросы здравоохранения Чердынского района на многие годы вперед».

Новую поликлинику очень ждут и в соседнем Ныробе. Ее строительство началось в 2014 году силами муниципалитета, но в 2015-м было заморожено по вине подрядчика. «В Ныробе нет больницы совсем, только медпункт и один фельдшер, – сетует жительница города Алевтина Новикова. – Необходимо ездить в Чердынь. Иной раз к врачу и не попадешь – очереди. Бывает, ездим по два раза. Очень неудобно, дорога занимает час в одну сторону, а проезд стоит 125 рублей». Максим Решетников дал поручение краевому министерству здравоохранения в кратчайшие сроки проработать вопрос о строительстве в Ныробе сельской поликлиники, где разместится и филиал станции скорой помощи.

 

Хорошие дороги для жителей и туристов

Скоро добираться в районный центр из соседних населенных пунктов станет проще: завершится ремонт автомобильной дороги Чердынь – Ныроб. Последний раз ее капитально ремонтировали более 20 лет назад. Сегодня ремонтные работы ведутся сразу на нескольких участках этой дороги, общей протяженностью около 2 км. Ремонтируются дороги и в самой Чердыни. В этом году новое дорожное полотно получат улицы Верещагина, Прокопьевская, Соборная, Успенская, Юргановская (общей протяженностью 3,2 км). Окончить работы планируют до 1 сентября. «Сейчас идет начальная стадия: закрываем неровности. Потом будем делать верхний слой. Технология вся соблюдается, за качеством следим», – сообщил представитель подрядчика Евгений Шипунин Максиму Решетникову, который лично оценил ход дорожных работ. «В целом по району 50 миллионов рублей в этом году выделено из бюджета на муниципальные дороги в Чердынском районе. Это очень большой объем работ, учитывая, что три года на это денег вообще не выделялось, – отметил врио губернатора. – С точки зрения потребности, конечно, нужно делать больше, поэтому краевое министерство транспорта с администрацией района сейчас готовят предложения в трехлетний план дорожного ремонта. Будем дальше дорогами заниматься и в Чердынском районе, и в целом по краю». Всего в этом году в крае будет отремонтировано около 500 км автодорог. Но в целом уже чувствуется, что задача обеспечения отдаленных территорий края социальной и транспортной инфраструктурой активно выполняется.

Кстати, дороги в Чердынском районе нужны не только местным жителям. В ходе рабочей поездки Максим Решетников отметил историческую ценность и туристический потенциал Чердынского района, назвав его бриллиантом Пермского края. В Ныробе он посетил Романовский центр. «В последние годы администрация района многое сделала для привлечения сюда туристов, – подчеркнул врио губернатора. – При населении района чуть более 20 тысяч человек туристов здесь бывает более 100 тысяч. Это итог работы, которая в последние годы велась. Но все мы понимаем, что их может быть еще больше. Надо двигаться дальше».

Особое внимание власти региона уделяют и сохранению богатого культурного наследия Прикамья, и популяризации знаний о Пермском крае. По поручению Максима Решетникова ведущие историки и культурные деятели региона сейчас готовят основу для создания электронной краеведческой энциклопедии о Пермском крае. Достойное место в ней займут Чердынь и Ныроб, с которым связана особая страница в истории Дома Романовых. По мнению врио губернатора, реализация такого проекта поможет жителям Прикамья глубже изучить историю родного края.

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 13.08.2017 в 17:05 в рубрике - Новости T7-inform

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