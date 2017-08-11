Владельца сети «Норман-Виват» признали банкротом
Арбитражный суд Пермского края признал владельца сети «Норман-Виват» Вадима Юсупова банкротом. Заявление о признании должника несостоятельным подало ООО «Пивной мастер» - его требование составляет 14,4 миллиона рублей. Общие требования составляют 3,319 миллиарда рублей. Помимо претензий «Пивного мастера», у предпринимателя есть задолженности по кредитным договорам перед «Сбербанком», компаниями «Виват-Трейд» и «Норман».
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