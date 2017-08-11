В Перми выпало пять месячных норм осадков
С начала лета в столице Прикамья выпало почти пять месячных норм осадков. Число осадков, выпавших в столице Прикамья с начала лета, составило 471 % от нормы. Июль по количеству дождей оказался самым обильным: при месячной норме суммы осадков в 70 миллиметров выпало 198 миллиметров осадков.
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