В Перми выпало пять месячных норм осадков

С начала лета в столице Прикамья выпало почти пять месячных норм осадков. Число осадков, выпавших в столице Прикамья с начала лета, составило 471 % от нормы. Июль по количеству дождей оказался самым обильным: при месячной норме суммы осадков в 70 миллиметров выпало 198 миллиметров осадков.