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Офицер полиции присвоил похищенные телефоны

телефоны

В Перми будут судить бывшего замначальника угрозыска за присвоение 16 похищенных сотовых. С января 2015 года по сентябрь 2016 года офицер полиции использовал базу данных информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. С ее помощью он устанавливал абонентские номера сим-карт, находящихся в розыске похищенных сотовых телефонов. После чего вызывал их новых владельцев в отдел полиции, изымал сотовые телефоны, однако законным владельцам их не возвращал.

Метки: в Перми, Преступления

Опубликовано: 11.08.2017 в 14:32 в рубрике - Новости T7-inform

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