Офицер полиции присвоил похищенные телефоны

В Перми будут судить бывшего замначальника угрозыска за присвоение 16 похищенных сотовых. С января 2015 года по сентябрь 2016 года офицер полиции использовал базу данных информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. С ее помощью он устанавливал абонентские номера сим-карт, находящихся в розыске похищенных сотовых телефонов. После чего вызывал их новых владельцев в отдел полиции, изымал сотовые телефоны, однако законным владельцам их не возвращал.