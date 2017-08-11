Офицер полиции присвоил похищенные телефоны
В Перми будут судить бывшего замначальника угрозыска за присвоение 16 похищенных сотовых. С января 2015 года по сентябрь 2016 года офицер полиции использовал базу данных информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. С ее помощью он устанавливал абонентские номера сим-карт, находящихся в розыске похищенных сотовых телефонов. После чего вызывал их новых владельцев в отдел полиции, изымал сотовые телефоны, однако законным владельцам их не возвращал.
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