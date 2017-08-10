«Проверено на себе»: учимся бегать
3 сентября в Перми пройдет первый Пермский международный марафон. Принять участие в забеге может каждый. Участникам предлагается целый комплекс бесплатных тренировок. Как правильно выбрать дистанцию и успешно подготовиться к старту?
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