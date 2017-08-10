Как пермяк начал зарабатывать на косплее
Около года назад хобби по изготовлению костюмов известных персонажей переросло у пермяка Александра Сидоренко в серьезное дело и стало приносить доход. Как ему это удалось?
|Главная Новости Видео О нас
|в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ
Около года назад хобби по изготовлению костюмов известных персонажей переросло у пермяка Александра Сидоренко в серьезное дело и стало приносить доход. Как ему это удалось?
В центре Перми меняется схема движения
С 12 августа в Перми изменится схема движения на участках улиц Ленина и Коминтерна.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 17:08
«Проверено на себе»: учимся бегать
3 сентября в Перми пройдет первый Пермский международный марафон. Как подготовиться?
|смотреть видео читать10.08.2017 в 16:36
Как пермяк начал зарабатывать на косплее
Первые работы Александр Сидоренко сделал для фестиваля Студенческая весна. Они произвели настоящий фурор.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 16:13
Как назовешь - так и поплывешь
Две пермские школы получили новые названия - «Город дорог» и «СинТез».
|смотреть видео читать10.08.2017 в 15:43
Как Пермь готовят к зиме
В этом году городские власти синхронизировали раскопки тепловиков с дорожными ремонтами и планами застройщиков.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 15:19
Сибирь накормят прикамской свининой
Из-за африканской чумы свинину в Сибирь будут возить из Пермского края.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 14:33
Программа «ВОВРЕМЯ» стала победителем фестиваля «Голос Евразии»
На Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии – 2017» «ВоВремя» стала победителем в номинации «Лучшая развлекательная программа».
|смотреть видео читать09.08.2017 в 12:55
Заснул за рулём или не справился с управлением?
В отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, возбуждено уголовное дело.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 08:25
8 августа - Всемирный день кошек
Если вам нужен преданный друг — он ждёт Вас в приюте Матроскин.
|читать08.08.2017 в 16:54
Штангист из Чусового стал чемпионом России
Наш штангист набрал в сумме двоеборья 366 кг: 168 кг в рывке и 198 кг в толчке.
|смотреть видео читать08.08.2017 в 15:11
В центре Перми меняется схема движения
«Проверено на себе»: учимся бегать
Как пермяк начал зарабатывать на косплее
Как назовешь - так и поплывешь
Каникулы на «пятёрку» в Мастерграде
Сибирь накормят прикамской свининой
Территория успеха для людей с инвалидностью
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский район
Собрать в школу и не разориться
Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»
Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»
Чернушинский район идет на рекорд
Мобильный Интернет стал в 10 раз быстрее
Пермяков оставляют без воды и газа целыми многоэтажками
Список дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперного
Операция «Мигрант»: результаты впечатляют
По краю «гуляли» фальшивые рубли и доллары
Жители Кудымкара просят назначить публичные слушания
Чаепитие с Евгением Онегиным: как это было
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Каникулы на «пятёрку» в Мастерграде
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский район
Почувствуй Пульс города
Крайизбирком и Минсоцразвития подписали соглашение о взаимодействии
В Перми откроется новый авиарейс в Новосибирск
Играй, гормон: Рождаемость падает?
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Горячая вода остывает, не доходя до квартир
«ВОВРЕМЯ. ПРО детей»
ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае
Добавить комментарий: