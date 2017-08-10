Каникулы на «пятёрку» в Мастерграде
"Мастерград" - школа особенная. С малых лет здесь учат архитекторов, дизайнеров и инженеров. И каникулы здесь тоже необычные. Можете убедиться сами.
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"Мастерград" - школа особенная. С малых лет здесь учат архитекторов, дизайнеров и инженеров. И каникулы здесь тоже необычные. Можете убедиться сами.
Как назовешь - так и поплывешь
Две пермские школы получили новые названия - «Город дорог» и «СинТез».
|смотреть видео читать10.08.2017 в 15:43
Как Пермь готовят к зиме
В этом году городские власти синхронизировали раскопки тепловиков с дорожными ремонтами и планами застройщиков.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 15:19
Каникулы на «пятёрку» в Мастерграде
Мастерград - школа особенная. И каникулы здесь тоже необычные.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 14:52
Территория успеха для людей с инвалидностью
Фонд поддержки сообщества «Территория успеха» открывает первый в Прикамье коворкинг-центр, в котором «особенные» люди будут получать профессии.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 14:11
Читаем вместе
В детских садах Пермского края появятся мобильные библиотеки для семейного чтения.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 13:00
Сибирь накормят прикамской свининой
Из-за африканской чумы свинину в Сибирь будут возить из Пермского края.
|смотреть видео читать10.08.2017 в 14:33
Программа «ВОВРЕМЯ» стала победителем фестиваля «Голос Евразии»
На Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии – 2017» «ВоВремя» стала победителем в номинации «Лучшая развлекательная программа».
|смотреть видео читать09.08.2017 в 12:55
Заснул за рулём или не справился с управлением?
В отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, возбуждено уголовное дело.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 08:25
8 августа - Всемирный день кошек
Если вам нужен преданный друг — он ждёт Вас в приюте Матроскин.
|читать08.08.2017 в 16:54
Штангист из Чусового стал чемпионом России
Наш штангист набрал в сумме двоеборья 366 кг: 168 кг в рывке и 198 кг в толчке.
|смотреть видео читать08.08.2017 в 15:11
Как назовешь - так и поплывешь
Каникулы на «пятёрку» в Мастерграде
Сибирь накормят прикамской свининой
Территория успеха для людей с инвалидностью
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