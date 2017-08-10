ВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский район

Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края, научит делать своими руками куклу-зерновушку, готовить ароматное варенье-пятиминутку по старинному рецепту, и просто зарядит позитивной энергией на целый день.

В гостях у программы ансамбль народной песни с. Частые "Русская душа", глава Частинского района Владимир Терехин, мастер Юлия Черницина и повар Любовь Цецура.