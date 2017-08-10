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ВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский район

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про добро

Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ"  познакомит телезрителей  с добрыми новостями со всего Пермского края,  научит делать своими руками куклу-зерновушку, готовить ароматное варенье-пятиминутку по старинному рецепту, и просто зарядит позитивной энергией на целый день.

В гостях у программы ансамбль народной песни с. Частые "Русская душа", глава Частинского района Владимир Терехин, мастер Юлия Черницина и повар Любовь Цецура.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 10.08.2017 в 12:42 в рубрике - Новости T7-inform

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