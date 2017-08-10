Почувствуй Пульс города

Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа "Пульс города" не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города.