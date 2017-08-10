← Крайизбирком и Минсоцразвития подписали соглашение о взаимодействии
Почувствуй Пульс города
Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа "Пульс города" не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Крайизбирком и Минсоцразвития подписали соглашение о взаимодействии
В Перми откроется новый авиарейс в Новосибирск
Играй, гормон: Рождаемость падает?
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Горячая вода остывает, не доходя до квартир
«ВОВРЕМЯ. ПРО детей»
ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае
Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются
Большие маневры: поединки в доспехах
«Кристалл» исключат из реестра памятников за 383 тысячи рублей
Добавить комментарий: