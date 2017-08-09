Крайизбирком и Минсоцразвития подписали соглашение о взаимодействии

9 августа состоялось совещание Минсоцразвития Пермского края с начальниками территориальных управлений ведомства. В совещании приняли участие председатель крайизбиркома Игорь Вагин и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.

С целью создания комфортных условий голосования на выборах всех категорий избирателей председатель Крайизбиркома Игорь Вагин и министр социального развития Пермского края Павел Фокин подписали соглашение о совместных действиях по обеспечению избирательных прав маломобильных граждан. Так, министерством в случае необходимости и по просьбе таких избирателей, будет оказываться содействие в волонтёрской помощи для их сопровождения на избирательный участок. Кроме того, специалистами соцзащиты будет оказываться содействия в информировании избирателей о едином дне голосования и кандидатах, участвующих в кампании, а также в сборе информации о желающих проголосовать по новому порядку голосования по месту фактического нахождения (а не по месту прописки). Традиционно, в рамках соглашения маломобильным избирателям будут помогать передавать сведения о желании проголосовать на дому в участковые комиссии.

Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос обеспечения избирательных прав граждан в учреждениях социальной сферы. Игорь Вагин подчеркнул, что помимо реализации указанных в соглашении пунктов, общая задача ведомств повысить степень удобства и доступности избирательных участков для данных категорий граждан.

На данный момент благодаря совместным усилиям элементами доступной среды оборудовано более 55% избирательных участков. За два года их количество возросло вдвое. Динамику обеспечения доступности участков необходимо сохранять.

Также Игорь Вагин и Татьяна Марголина особо отметили необходимость обеспечения равных прав кандидатов на размещение своих печатных материалов и доступа в помещения для проведения агитационных мероприятий, а также прав граждан на получение информации о кандидатах. Они подчеркнули недопустимость оказания административного давления как на сотрудников соцзащиты, так и на граждан.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин: «У каждого избирателя должна быть возможность выбора, где ему проголосовать наиболее комфортно – дома или на избирательном участке, по месту прописки или месту фактического нахождения. Мы должны такую возможность обеспечить и сделать это так, чтобы пробудить у граждан желание принять участие в выборах губернатора, но без какого-либо давления и принуждения. Тем более избирателей, находящихся на социальном обслуживании, и сотрудников подразделений соцзащиты никто не должен принуждать голосовать за какого-либо кандидата. Каждый должен определиться в выборе самостоятельно и осознанно, чтобы обеспечить максимальное доверие и интерес к системе выборов».

Татьяна Марголина: «Сегодня в использовании административного ресурса не заинтересован ни один из кандидатов. Однако его могут использовать по инерции технологи на местах. Мы не должны поддаваться на такие провокации. Ведь наша общая цель – чтобы выборы были открытыми, честными и вызывали доверие граждан».