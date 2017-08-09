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← Играй, гормон: Рождаемость падает?

В Перми откроется новый авиарейс в Новосибирск

 самолет

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямой рейс по маршруту Пермь - Новосибирск - Пермь. Перелеты будут осуществляться с 1 сентября 2017 года два раза в неделю. Стоимость перелета Пермь - Новосибирск составит от 5555 руб. Ранее перелеты по маршруту Пермь - Новосибирск - Пермь выполняла авиакомпания ЮВТ АЭРО.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.08.2017 в 14:21 в рубрике - Новости T7-inform

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