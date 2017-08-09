Играй, гормон: Рождаемость падает?
Больше всего двойняшек в июле зарегистрировано в Мотовилихинском районе. Всего в Перми в июле появились на свет 1427 детей, это на 7,5 % меньше, чем в июле 2016 года, из них мальчиков – 703, девочек – 724. В июле 2017 года зарегистрировано такое же количество двоен, что и в аналогичном периоде прошлого года – 21. Так, в Мотовилихинском районе зарегистрировано пять двоен, в Свердловском – четыре, в Орджоникидзевском и Индустриальном районах – по три, в Ленинском, Кировском, Дзержинском районах – по две. В Ленинском районе зарегистрировано рождение двух троен.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Горячая вода остывает, не доходя до квартир
«ВОВРЕМЯ. ПРО детей»
ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае
Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются
Большие маневры: поединки в доспехах
«Кристалл» исключат из реестра памятников за 383 тысячи рублей
Инспекторы Россельхознадзора проверили тонны дынь и помидоров
А документ у вас имеется?
В Лысьве продавали подозрительный мед
Добавить комментарий: