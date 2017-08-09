ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 9 августа 2017 года.
|Главная Новости Видео О нас
|в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 9 августа 2017 года.
Как защитить глаза от гаджетов?
Акция «Твои глаза», приуроченная к Международному дню офтальмологии, прошла в Перми.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 12:36
Платные парковки меняют режим работы
С 18 сентября платная парковка будет действовать с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 12:15
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Всё чем живут народности, населяющие Пермский край.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 11:37
Все бегут!
Меньше месяца остается до Международного марафона в Перми. К масштабному забегу готовится и команда главы города.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 11:15
В Заостровке открылся новый сквер
Сквер, своим созданием обязанный самим горожанам, открылся на улице Маяковского.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 10:47
Заснул за рулём или не справился с управлением?
В отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, возбуждено уголовное дело.
|смотреть видео читать09.08.2017 в 08:25
8 августа - Всемирный день кошек
Если вам нужен преданный друг — он ждёт Вас в приюте Матроскин.
|читать08.08.2017 в 16:54
Штангист из Чусового стал чемпионом России
Наш штангист набрал в сумме двоеборья 366 кг: 168 кг в рывке и 198 кг в толчке.
|смотреть видео читать08.08.2017 в 15:11
Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП
Автобус врезался в бетонный блок в 8 км от Самары. К счастью, никто не пострадал.
|читать08.08.2017 в 10:46
7 нот Софии Ротару
Глядя на певицу, угадать, что 7 августа ей исполнится 70 лет, невозможно. И песни ее тоже не стареют.
|читать06.08.2017 в 16:44
Как защитить глаза от гаджетов?
Платные парковки меняют режим работы
Газовый тариф в Пермском крае снизят на 5%
В Заостровке открылся новый сквер
Жизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертыш
Пермякам рассылают подложные письма от имени «НОВОГОРа»
Развитие моногорода: Очерские предприятия завоевывают рынок
Заснул за рулём или не справился с управлением?
Платные парковки изменят режим работы
Горячая вода остывает, не доходя до квартир
Пермский художник проиллюстрировал редкий роман Майн Рида
В селе Троица прошел фестиваль «Звенидень»
Пермякам рассылают фальшивые письма от имени «НОВОГОРа»
«Большие маневры»: От Средневековья до Великой Отечественной
8 августа - Всемирный день кошек
Арктическое вторжение затронет восток Прикамья
В МФЦ начали выдавать загранпаспорта
В Перми завершается приемка школ к новому учебному году
Штангист из Чусового стал чемпионом России
Молодые предприниматели поделятся секретами успешного бизнеса
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Горячая вода остывает, не доходя до квартир
«ВОВРЕМЯ. ПРО детей»
ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае
Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются
Большие маневры: поединки в доспехах
«Кристалл» исключат из реестра памятников за 383 тысячи рублей
Инспекторы Россельхознадзора проверили тонны дынь и помидоров
А документ у вас имеется?
В Лысьве продавали подозрительный мед
Объявлена дата жеребьевки эфирного времени
Добавить комментарий: