Горячая вода остывает, не доходя до квартир

Суд обязал коммунальщиков греть в Перми горячую воду как следует. Председатель совета дома на улице Ким, 19 создала своеобразный прецедент. Она доказала в суде, что теплоснабжающая организация два года поставляла жильцам услуги горячего водоснабжения ненадлежащего качества. По результатам экспертизы, температура горячей воды на вводе в здание составила 51 градус. По нормам СанПиН, она должна быть не ниже 60 градусов и не выше 71 градуса. Теперь жильцам должны сделать перерасчет платы за коммунальные услуги за два года.