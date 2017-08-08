«ВОВРЕМЯ. ПРО детей»
В дни школьных каникул Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам новую телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 8 августа 2017г.
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