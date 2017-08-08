Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются

ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае

газ

Федеральная антимонопольная служба России вслед за проверкой тарифов на тепло и электроэнергию в Прикамье проверила обоснованность тарифов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь».
 
В отличие от сферы тарифного регулирования тепла и электрической энергии, где полномочия по установлению конкретных расценок предоставлены региональным службам по тарифам, регулирование сферы газоснабжения полностью возложено на ФАС России.
       
В марте 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» направило в ФАС России заявку на увеличение на 30,22% с 01 июля 2017г. среднегодовой платы за снабженческо-сбытовые услуги. При этом рост платы по заявке компании с 01 января 2017г. должен был составить порядка 50%.
 
Детальный анализ материалов, представленных пермскими газовиками в обоснование тарифа, показал, что сумма порядка 120 млн. рублей из 490 млн рублей заявленной выручки является необоснованной. В результате 01 августа 2017г. Правление ФАС России приняло решение не увеличивать, а наоборот снизить газовый тариф в среднем по категориям потребителей на 5,04%.
 
В частности, у ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» небыли признаны необоснованными и исключены или снижены затраты на добровольное медицинское страхование, рекламные услуги, командировочные и представительские расходы, услуги сторонних организаций, арендные платежи и тд.
 
Как пояснил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин: «На протяжении последних лет ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» демонстрирует снижение объемов реализации газа, что, по мнению компании, должно быть безусловным основанием для роста тарифа. По нашему мнению тарифы не должны расти автоматически, они могут и снижаться. Компании нужно работать эффективнее, а не перекладывать свою неэффективность на плечи потребителей. Подчеркну, что корректировке подверглись статьи затрат, которые не связаны с надежностью газоснабжения, а также с оплатой труда работникам предприятия.  Газ – это базовый энергоноситель для коммунальной отрасли Прикамья. Его цена заложена в тарифы «тепловиков» и «энергетиков». Таким образом, снижение стоимости газа должно быть учтено РСТ Пермского края при утверждении тарифов на тепло и электроэнергию».
 
Также ФАС России проведен предварительный расчет корректировки тарифов АО «Газпром газораспределение Пермь». Учитывая тот факт, что регион отстает по уровню газификации от среднего уровня в Приволжском Федеральном округе, ФАС России совместно Правительством Пермского края прорабатывает вопрос направления скорректированных сумм тарифной выручки на газификацию. Соответствующие договоренности должны быть закреплены в соглашении между ФАС России, Правительством Пермского края и ПАО «Газпром».

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 08.08.2017 в 09:17 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются

Большие маневры: поединки в доспехах

«Кристалл» исключат из реестра памятников за 383 тысячи рублей

Инспекторы Россельхознадзора проверили тонны дынь и помидоров

А документ у вас имеется?

В Лысьве продавали подозрительный мед

Яблоневая парша: найти и обезвредить

В Перми откроется первый в России летний лагерь для взрослых

История на экране: телефон-автомат

Пермские ученые разработали противопожарную мину


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются

Обратите внимание

в Перми

ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае

Вслед за проверкой тарифов на тепло и электроэнергию в Прикамье проверена обоснованность тарифов на газ.
читать08.08.2017 в 09:17
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Луна окрасится в бурый цвет

В 20 часов 52 минуты произойдет частное лунное затмение.
смотреть видео читать07.08.2017 в 19:00
Метки: в Перми, Общество

Это не окопы, а реконструкция теплосети

На улице Островского коммунальщики начали 2 этап реконструкции подземных коммуникаций.
смотреть видео читать07.08.2017 в 18:38
Метки: в Перми, Общество

Взрыв газа: пострадал 90-летний пенсионер

Взрыв газа произошел в одном из частных домов микрорайона Голованово.
смотреть видео читать07.08.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Общество

Арт-пространство для всех и каждого

В Перми появилось уникальное арт-пространство «ЮНИТИ», которое позволяет всем желающим выставить свои работы.
смотреть видео читать07.08.2017 в 17:39
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

7 нот Софии Ротару

Глядя на певицу, угадать, что 7 августа ей исполнится 70 лет, невозможно. И песни ее тоже не стареют.
читать06.08.2017 в 16:44
Метки: в России, СМИ, Общество, Культура

Юрий Николаев: «После съемок у Полины Гагариной два дня приходил в себя»

В новой передаче ведущий Юрий Николаев приезжает в гости к известным российским актерам, режиссерам, певцам.
читать06.08.2017 в 14:08
Метки: в России, СМИ, Общество

Женитьба не напасть, а как в браке не пропасть?

Самый знаменитый внук России Никита Пресняков 27 июля женился. Какие советы могли бы дать знаменитые родственники новобрачного?
читать06.08.2017 в 10:14
Метки: в России, СМИ, Общество

Маленькая пермячка перенесла самую сложную операцию в мире

Участие в судьбе малышки принимал весь Пермский край.
смотреть видео читать04.08.2017 в 13:04
Метки: в Пермском крае, в России, Здоровье

В День ВДВ Родина вспомнила подвиг 6-й роты

Во время боя под Аргуном 90 десантников сдерживали натиск 2,5 тысяч головорезов.
читать02.08.2017 в 18:37
Метки: в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском краеФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае

Луна окрасится в бурый цветЛуна окрасится в бурый цвет

Это не окопы, а реконструкция теплосетиЭто не окопы, а реконструкция теплосети

Строители зоопарка отстают от графика на 4,5 месяцаСтроители зоопарка отстают от графика на 4,5 месяца

Взрыв газа: пострадал 90-летний пенсионерВзрыв газа: пострадал 90-летний пенсионер

Арт-пространство для всех и каждогоАрт-пространство для всех и каждого

Чемпионат мира - и престижно, и хлопотноЧемпионат мира - и престижно, и хлопотно

Уличные художники украшают Пермь розами из скотчаУличные художники украшают Пермь розами из скотча

Белая Гора - место силыБелая Гора - место силы

В дежурную часть доставили 4 автобуса нелегаловВ дежурную часть доставили 4 автобуса нелегалов

В Кудымкаре реконструируют паркВ Кудымкаре реконструируют парк

Поножовщина в автобусеПоножовщина в автобусе

Плотницкие забавы Кудымкарского районаПлотницкие забавы Кудымкарского района

Чтобы тепло в дома пришло вовремяЧтобы тепло в дома пришло вовремя

Пермские школы готовятся к новому учебному годуПермские школы готовятся к новому учебному году

Кто ответит за открытый люкКто ответит за открытый люк

Малышам показали «Теремок» в новой интерпретацииМалышам показали «Теремок» в новой интерпретации

Вас снимают!Вас снимают!

В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. ТрамвайнойВ Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной

Пермские водители задержали неадекватного таксистаПермские водители задержали неадекватного таксиста

Выходные в городе: места притяженияВыходные в городе: места притяжения

Матвею нужна помощьМатвею нужна помощь

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

За подделку подписей жильцов заведено уголовное делоЗа подделку подписей жильцов заведено уголовное дело

Соберем детей в школу?Соберем детей в школу?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru