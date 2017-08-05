Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются

В последнее время мы всё чаще слышим, что благополучие жителей региона во многом зависит от того, насколько благоприятен в нем инвестиционный климат. Почему? Да потому, что новые инвестиции – это расширение производства и ассортимента товаров, увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений в казну. Благоприятен ли инвестиционный климат в нашем Пермском крае? Достаточно сказать, что во всех ведущих отраслях краевой промышленности на разных стадиях реализации находятся десятки инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 500 миллиардов рублей. Их осуществление позволит создать 10 000 рабочих мест. Насколько успешно реализуются инвестиционные проекты в Пермском крае, врио губернатора Максим Решетников оценил в ходе рабочей поездки в Краснокамский район.

400 новых рабочих мест «из коробки»

В рамках этой поездки Максим Геннадьевич ознакомился с рядом предприятий Краснокамского района: ЦБК «Кама», ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», Краснокамский ремонтно-механический завод – и обсудил с руководителями компаний инвестиционный потенциал и развитие кооперации между пермскими промышленными предприятиями.

На ЦБК «Кама» Максиму Решетникову продемонстрировали проект производства коробочного картона FBB. Объем инвестиций в него составит 29,3 миллиарда рублей. А реализация данного проекта позволит создать 400 новых рабочих мест и производить в год 220 тысяч тонн высококачественного коробочного картона, полностью обеспечивая им не только Пермский край, но и почти всю страну. Оценивая проект, врио губернатора сообщил, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ о выделении под него предприятию дополнительной лесосеки на 400 тысяч кубометров.

Для своих стараются

Ранее Максим Решетников отмечал: «Нам очень важно, чтобы пермские предприятия покупали продукцию своих, пермских предприятий. Каждый рубль в крае должен сделать максимальное число оборотов и способствовать созданию максимального количества рабочих мест». И вот яркий пример: ЦБК «Кама» – один из потребителей продукции другого предприятия, Краснокамского завода металлических сеток. Тканые синтетические и металлические сетки завод поставляет и другим целлюлозно-бумажным комбинатам края, что способствует развитию кооперационных связей между местными промышленными предприятиями. Есть на ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и свой инвестиционный проект. «В сентябре запускаем производство спиральных сеток, – рассказал Максиму Решетникову генеральный директор предприятия Андрей Колеватов. – Спиральные сетки, в отличие от традиционных, являются сборной конструкцией. Это делает их более удобными в использовании и расширяет возможности для их ремонта». Вложения в проект составят 58 миллионов рублей. Поставлять сетки завод будет на предприятия добывающей промышленности.

Качество Покраски - как в сказке

Еще одно предприятие, Краснокамский ремонтно-механический завод, производит уникальную сельхозтехнику, значительную часть которой используют аграрии Пермского края. Как рассказал директор предприятия Дмитрий Теплов, техника, которая производится на заводе, позволяет крестьянам даже в неблагоприятных погодных условиях заготавливать корма. Что касается инвестпроектов, в настоящее время на Краснокамском РМЗ реализуется проект по внедрению принципиально новой технологии окраски металлических корпусных деталей сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций в него составит 120 миллионов рублей. Ожидается, что реализация этого проекта позволит повысить долговечность корпусов в 2–3 раза по сравнению с техникой российского производства. При этом цены будут существенно ниже по сравнению с импортной техникой. Кроме того новая технология окраски является значительно более экологичной. «Построили помещение, осталось закупить оборудование, – рассказал Максиму Решетникову о ходе модернизации покрасочного производства Дмитрий Теплов. – Мы подаем заявку в региональный фонд развития промышленности, рассчитываем получить финансирование в размере 60 миллионов рублей».

«Предприятия региона активно кооперируются друг с другом, – отметил по итогам поездки врио губернатора. – Надо развивать информационное взаимодействие, чтобы на заводах знали, какая продукция и комплектующие производятся здесь, внутри региона. Эту продукцию не надо заказывать где-то далеко. Важно, чтобы предприятия специализировались, четко понимали свою нишу. Это можно делать только тогда, когда налажена кооперация. Она в крае есть, мы ее будем поддерживать на уровне краевого правительства».