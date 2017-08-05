Большие маневры: поединки в доспехах
5 и 6 августа в Хохловке пройдет 10 Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах». Впервые в истории фестиваля состоится турнир по средневековым боям. Поединки будут проводиться в доспехах с аналогом исторического оружия в полный контакт. По окончании турнира все желающие смогут попробовать себя в роли Робина Гуда.
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