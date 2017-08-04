Кинотеатр «Кристалл» исключат из реестра памятников за 383 тысячи рублей, – сообщает портал properm.ru. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила электронный аукцион на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы по исключению кинотеатра из госреестра. Максимальная цена контракта 383 тысячи 114 рублей. Деньги выделены из бюджета.

В первоначальном виде «Кристалл» появился в 1960. В 2006 году подлинные конструкции здания были полностью разрушены. Обновленный после реконструкции кинотеатр «Кристалл IMAX» открылся в 2010.