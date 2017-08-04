Инспекторы Россельхознадзора проверили тонны дынь и помидоров

В конце июля 2017 в г. Пермь в адрес ООО «Грин», занимающегося оптовой и розничной реализацией фруктов и овощей на территории Пермского края, из Казахстана поступила партия подкарантинной продукции – дыни 7 т и 19,5 т томатов от ТД ООО «Фабрика Овощей» из г. Москва.

В отношении данной продукции госинспектором отдела карантина растений совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» был проведен карантинный фитосанитарный досмотр, отобраны необходимые образцы и переданы в лабораторию.

После проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Продукция допущена к дальнейшему использованию.