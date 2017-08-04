А документ у вас имеется?

25 июля госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий на торговых точках в г. Перми по адресу Ленина 74, Борчанинова 10, Уральская 75, Тургенева 25 выявлены нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.

Граждане осуществляли реализацию подкарантинной продукции (фрукты, овощи, зелень) без документов, подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».