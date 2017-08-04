← В Лысьве продавали подозрительный мед
Инспекторы Россельхознадзора проверили тонны дынь и помидоров →
А документ у вас имеется?
25 июля госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий на торговых точках в г. Перми по адресу Ленина 74, Борчанинова 10, Уральская 75, Тургенева 25 выявлены нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.
Граждане осуществляли реализацию подкарантинной продукции (фрукты, овощи, зелень) без документов, подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Лысьве продавали подозрительный мед
Яблоневая парша: найти и обезвредить
В Перми откроется первый в России летний лагерь для взрослых
История на экране: телефон-автомат
Пермские ученые разработали противопожарную мину
Легкоатлетка Татьяна Вешкурова готовится к Пермскому марафону
Пульс города
«Вовремя»: Усольский район
УФАС выдало предупреждение департаменту дорог и транспорта администрации Перми
Армянский дудук в голливудских блокбастерах
Добавить комментарий: