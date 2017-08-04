В Лысьве продавали подозрительный мед
Госинспектором Россельхознадзора при проведении регистрации поднадзорных объектов в г. Лысьва, ул. Смышляева были выявлены нарушения законодательства РФ в области ветеринарии при реализации продукции животного происхождения.
Гражданин РФ осуществлял реализацию мёда пчелиного в количестве 35 кг без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением требований ветеринарных правил. Нарушения могут быть причиной возникновения пищевых токсикоинфекций у людей. В ходе проверки мёд, не имеющий ветеринарных сопроводительных документов, снят с реализации.
В отношении физического лица был составлен административный материал, предусматривающий ответственность лиц за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных, правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.
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