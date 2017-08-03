Объявлена дата жеребьевки эфирного времени

Филиал Федерального государственного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Пермь" уведомляет о времени и месте проведения жеребьевок по распределению платного и бесплатного эфирного времени для ведения предвыборной агитации по выборам губернатора Пермского края, назначенным на 10 сентября 2017 г.:

Жеребьевки по распределению бесплатного и платного эфирного времени, предоставляемого в региональном эфире СМИ "Телеканал "Россия - 1", "Россия – 24", "Радио России" "Радио "Маяк", "Вести ФМ" будут проходить 09 августа 2017 г. в 11 час 00 мин. в Доме журналиста по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 8

Для участия в жеребьевках по распределению платного эфирного времени зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Пермского края следует представить в письменном виде уведомления (заявки) о своем участии в жеребьевках в Государственную телевизионную и радиовещательную компанию "Пермь" по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 7. (каб. 105, телефон/факс (342) 282-05-42)

Указанные уведомления (заявки) представляются в ГТРК "Пермь" в срок не позднее 16 час. 00 мин. 07 августа 2017г.

Допуск на процедуру жеребьевки осуществляется по удостоверению личности (для кандидатов, представителей кандидатов) и, дополнительно, соответствующей доверенности (для представителей).