Яблоневая парша: найти и обезвредить
Лето в этом году выдалось дождливым. А сырость способствует развитию грибковых болезней на плодовых деревьях. Самая распространенная проблема - яблоневая парша. Если вовремя не предпринять меры, можно потерять урожай!
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