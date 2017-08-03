В Перми откроется первый в России летний лагерь для взрослых
В Перми откроется первый в России летний лагерь для взрослых. Как пишет пермская интернет-газета «Текст», первая смена откроется уже 18 августа.
Как заверяют организаторы, это будет первый в России лагерь для взрослых. Для участников будет разработана культурная и спортивная программа, или «детские развлечения в недетском лагере». Постоянного места у лагеря не будет. Известно, что первая смена пройдет на заливе Камы. Затем лагерь будет работать на территории разных баз отдыха.
Постоянного места у лагеря не будет. Он будет работать на территории разных баз отдыха. Смена рассчитана на 3 выходных дня.
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