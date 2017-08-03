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История на экране: телефон-автомат
Для кого-то новость, для кого-то факт известный. История отечественного телефона-автомата началась в Перми. Как популярный в свое время телефон-автомат стал историей на экране - в нашей рубрике.
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