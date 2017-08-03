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Пермские ученые разработали противопожарную мину

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пожар

О чем пишут главные печатные издания Перми, узнаем из рубрики "Пресс-версия".

Ученые Пермского классического университета разработали противопожарную мину. Как пишет «Российская газета», устройство способно нейтрализовать возгорание с расстояния трех километров.

Устройство напоминает боевой снаряд. А к очагу возгорания его доставляют с помощью настоящего армейского миномета, что позволяет тушить небольшие пожары с большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС. Пожарные мины, как их уже окрестили, позволяют обстреливать пожар с катера или любого открытого пространства.

Стоит отметить, что отправить мину-огнетушитель к цели может с помощью любых минометов, включая модели, которые использовались еще во времена Великой Отечественной войны.

В Перми открыли движение по Северной дамбе, – пишет газета «Комсомольная правда». Напомним,  дорога была полностью закрыта на ремонт 17 июня. Рабочие подрядные организации трудились круглосуточно. За 42 дня частично было отремонтировано 800 метров дороги, в том числе и переоборудовано 32 пересечения с подземными коммуникациями.

Пересечения дороги сетями сегодня полностью переустроены – засыпаны гравием и покрыты асфальтом. До 1 сентября подрядной организации предстоит полностью уложить трамвайные рельсы, оборудовать тротуары и фонарные столбы. Поэтому до первого дня осени движение на Северной дамбе будет открыто только в дневное время – с 6 утра до полуночи. Ночью дорожники будут продолжать ремонтные работы.

Полностью завершить ремонтные работы подрядчик должен 1 сентября 2018 года. Отметим, последний раз Северную дамбу в Перми ремонтировали 2 десятилетия назад. Тогда, в 1996 году, движение полностью перекрывали на 2 года для всех видов транспорта.

«Необходимо предусмотреть сто миллионов рублей ежегодно на лизинг новых трамваев», – цитирует газета «Коммерсант» начальника городского департамента дорог и транспорта Илью Денисова. Издание публикует большое интервью с чиновником.

В ближайшие годы парк городского электротранспорта будет серьезно обновлен: увеличено количество подвижного состава и объемы ремонта трамвайных путей. Новые вагоны будут заменять устаревшую технику. Сегодня трамвайный парк «Пермгорэлектротранса» составляет 135 единиц, на линию ежедневно выходить порядка ста трамваев – остальные находятся в резерве на экстренные случаи.

О том, как реализовывался план финансового оздоровления «Пермгорэлектротранса», какую технику намерено закупать его руководство и как власти Перми будут развивать трамвайную сеть, читайте в свежем выпуске газеты «Коммерсант-Прикамье».

 

Пермский марафон – возможность для каждого, – пишет газета «Звезда». Осенью впервые в истории города пройдет Пермский международный марафон – грандиозное событие, которого давно ждали пермские спортсмены-профессионалы и просто любители здорового образа жизни.

В воскресенье утром, 3 сентября, будет дан старт крупным забегам. Спортсмены пробегут марафонскую и полу-марафонскую дистанции. 42 километра 195 метров и 21 километр 100 метров соответственно. Абсолютных победителей-марафонцев среди мужчин и женщин ожидают призы в полмиллиона рублей.

Любители здорового образа жизни могут преодолеть дистанции в 10 или 3 километра. Ценные призы получат победители в каждой из дистанций по возрастным категориям. Общий призовой фонд Пермского марафона составит без малого 2 миллиона рублей. Чтобы стать участником грандиозного события, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте permmarathon.ru.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.08.2017 в 16:11 в рубрике - Новости T7-inform

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← Легкоатлетка Татьяна Вешкурова готовится к Пермскому марафону

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