Легкоатлетка Татьяна Вешкурова готовится к Пермскому марафону
Около года назад заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, серебряная призерка Олимпиады 2008 года Татьяна Вешкурова приняла решение уйти из большого спорта и быть рядом с сыном, который этой осенью пойдет в школу. Но Татьяна Вешкурова продолжает тренироваться. Обойтись без спорта, которому посвящена вся жизнь, невозможно. Сегодня спортсменка готовит себя к новому испытанию - Пермскому международному марафону. Она считает, что марафон - отличный способ популяризировать легкую атлетику и здоровый образ жизни.
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