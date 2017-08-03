Легкоатлетка Татьяна Вешкурова готовится к Пермскому марафону

Около года назад заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, серебряная призерка Олимпиады 2008 года Татьяна Вешкурова приняла решение уйти из большого спорта и быть рядом с сыном, который этой осенью пойдет в школу. Но Татьяна Вешкурова продолжает тренироваться. Обойтись без спорта, которому посвящена вся жизнь, невозможно. Сегодня спортсменка готовит себя к новому испытанию - Пермскому международному марафону. Она считает, что марафон - отличный способ популяризировать легкую атлетику и здоровый образ жизни.