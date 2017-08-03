Пульс города
В этом выпуске "Пульс города" расскажет историю телефона-автомата, научит, как уберечь яблони от грибковых заболеваний, поведает, о чем пишут главные печатные издания Перми, и покажет, где с пользой провести лето в городе - и еще много всего интересного.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Вовремя»: Усольский район
УФАС выдало предупреждение департаменту дорог и транспорта администрации Перми
Армянский дудук в голливудских блокбастерах
Участие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатов
Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября
На что тратят зарплату пермяки
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
Юрий Трутнев: «В Пермском крае идут позитивные перемены»
Новый променад для набережной
Владельцев сельхозугодий обязали осваивать земли
Добавить комментарий: