«Вовремя»: Усольский район
Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края, научит делать что-то своими руками и зарядит позитивной энергией на целый день.
В этом выпуске гости из Усолья расскажут, чем живет их район, покажут, как плести из рогоза, и приготовят настоящий рыбный пирог по старинному рецепту.
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