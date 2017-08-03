«Вовремя»: Усольский район

Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края, научит делать что-то своими руками и зарядит позитивной энергией на целый день.

В этом выпуске гости из Усолья расскажут, чем живет их район, покажут, как плести из рогоза, и приготовят настоящий рыбный пирог по старинному рецепту.