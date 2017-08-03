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УФАС выдало предупреждение департаменту дорог и транспорта администрации Перми

УФАС

Пермское УФАС выявило нарушения антимонопольного законодательства в действиях Департамента дорог и транспорта администрации города Перми. Нарушение части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции» выразилось в дискриминации условий деятельности перевозчиков.

Результат проверки показал, что перевозчики, использовавшие другую систему учета проезда держателей электронных социальных проездных документов, отличную от системы оператора ЭЛПД, но аналогичную по принципу работы, не могли получить субсидии на возмещение недополученных доходов за перевозку граждан с льготными проездными документами.

При этом федеральное законодательство не возлагает на перевозчиков обязанность по персонифицированному учету перевезенных пассажиров с использованием средств электронного учета. Также законодательством не предусмотрены ограничения технических требований к валидаторам, в том числе в части требования о согласовании с электронной системой учета оператора ЭЛПД.

Любая система учета проезда держателей ЭЛПД, аналогичная используемой оператором, может быть использована для подтверждения фактов проезда держателей ЭСПД для возмещения доходов за пассажирские перевозки по льготным проездным документам.

«Дискриминированной оказалась практически треть рынка перевозок Перми. В итоге этой истории часть перевозчиков отказывает в бесплатном проезде льготной категории граждан, часть - экономит на безопасности пассажиров из-за недополучения субсидий», - отметил и.о. руководителя Управления Александр Плаксин.

Согласно предупреждению Пермского УФАС, действия департамента дорог и транспорта администрации Перми, ущемляющие права перевозчиков, должны быть прекращены в срок до 8 августа, в том числе должны быть повторно рассмотрены заявления хозсубъектов на получение субсидий. В результате в информационной системе пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Перми должны быть зарегистрированы данные о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий.

Справка

Оператором ЭЛПД является МКУ «Гортранс». Автоматизированная система оплаты проезда для пассажирского транспорта, используемая учреждением, носит название «Удобный маршрут».

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 03.08.2017 в 10:50 в рубрике - Новости T7-inform

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