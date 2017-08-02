Армянский дудук в голливудских блокбастерах

Его тёплый, мягкий, слегка приглушённый звук и бархатистый тембр не оставит равнодушным никого. Дудук – самый древний армянский музыкальный инструмент. Музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. Сегодня дудук можно услышать во множестве всемирно известных кинофильмов, таких как "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Александр" и других. Раскрываем секреты чарующего музыкального инструмента.