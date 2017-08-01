Участие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатов

1 августа 2017 года Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о регистрации 5 кандидатов на должность губернатора Пермского края: Аликина Владимира Николаевича («Справедливая Россия»), Постникова Олега Сергеевича (ЛДПР), Решетникова Максима Геннадьевича («Единая Россия»), Степанова Андрея Олеговича («Патриоты Россия»), Филатовой Ирины Анатольевны (КПРФ).

Осуществив проверку достоверности сведений о кандидатах и проверку листов поддержки кандидатов со стороны муниципальных депутатов и глав, Крайизбирком принял решение об отказе в регистрации двум кандидатам по причине недостаточного количества подписей поддержки кандидатов со стороны глав и депутатов муниципальных районов и городских округов: Хараськину Олегу Алексеевичу («Партия Великое Отечество») и Окуневу Константину Николаевичу («Города России»).

Напомним, ранее из 7 выдвинутых кандидатов 6 представили максимальное количество подписей глав и депутатов в свою поддержку – по 245. Кандидат Окунев К.Н. представил 27 подписей. В результате проверки было выявлено, что у кандидата Хараськина О.А. 4 подписи из 245 совпали с подписями, отданными за другого кандидата ранее. Таким образом, засчитанные подписи кандидата Хараськина были собраны в 32 муниципальных образованиях вместо 36, а количество подписей депутатов и глав муниципального уровня составляло 49, вместо 51.

Согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (234, но не более 245). При этом из них не менее 51 подпись (максимально - 53) должна принадлежать главам и депутатам муниципального уровня. Все подписи должны быть собраны не менее чем в 36 муниципалитетах Пермского края.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин: «В своём решении о регистрации кандидатов мы ориентируемся исключительно на нормы закона. Все представленные нам подписи в листах поддержки кандидатов были нотариально заверены, что исключает возможность каких-либо подделок и злоупотреблений на этапе их сбора. Рабочая группа с представителями общественности, кандидатами досконально изучила все представленные на регистрацию документы».