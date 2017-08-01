Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

Участие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатов

избирательная комиссия

1 августа 2017 года Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о регистрации 5 кандидатов на должность губернатора Пермского края: Аликина Владимира Николаевича («Справедливая Россия»), Постникова Олега Сергеевича (ЛДПР), Решетникова Максима Геннадьевича («Единая Россия»), Степанова Андрея Олеговича («Патриоты Россия»), Филатовой Ирины Анатольевны (КПРФ).

Осуществив проверку достоверности сведений о кандидатах и проверку листов поддержки кандидатов со стороны муниципальных депутатов и глав, Крайизбирком принял решение об отказе в регистрации двум кандидатам по причине недостаточного количества подписей поддержки кандидатов со стороны глав и депутатов муниципальных районов и городских округов:  Хараськину Олегу Алексеевичу («Партия Великое Отечество») и Окуневу Константину Николаевичу («Города России»).

Напомним, ранее из 7 выдвинутых кандидатов 6 представили максимальное количество подписей глав и депутатов в свою поддержку – по 245. Кандидат Окунев К.Н. представил 27 подписей. В результате проверки было выявлено, что у кандидата Хараськина О.А. 4 подписи из 245 совпали с подписями, отданными за другого кандидата ранее. Таким образом, засчитанные подписи кандидата Хараськина были собраны в 32 муниципальных образованиях вместо 36, а количество подписей депутатов и глав муниципального уровня составляло 49, вместо 51.

Согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (234, но не более 245). При этом из них не менее 51 подпись (максимально - 53) должна принадлежать главам и депутатам муниципального уровня. Все подписи должны быть собраны не менее чем в 36 муниципалитетах Пермского края.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин: «В своём решении о регистрации кандидатов мы ориентируемся исключительно на нормы закона. Все представленные нам подписи в листах поддержки кандидатов были нотариально заверены, что исключает возможность каких-либо подделок и злоупотреблений на этапе их сбора. Рабочая группа с представителями общественности, кандидатами досконально изучила все представленные на регистрацию документы».

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 01.08.2017 в 20:10 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

На что тратят зарплату пермяки

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

Юрий Трутнев: «В Пермском крае идут позитивные перемены»

Новый променад для набережной

Владельцев сельхозугодий обязали осваивать земли

В белорусском мясе нашли антибиотики

Запрет на экзотику

Крайизбирком открывает «горячую линию»

ФАС России выдало предписание о пересмотре тарифов в Чайковском


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

Обратите внимание

в Перми

Участие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатов

Крайизбирком принял решение об отказе в регистрации двум кандидатам по причине недостаточного количества подписей.
читать01.08.2017 в 20:10
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Власть

В Кудымкарском районе проверили охотничьи хозяйства

Нарушений ветеринарного законодательства РФ и Технических регламентов таможенного союза не выявлено.
читать01.08.2017 в 18:09
Метки: в Перми, Общество

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним

Так анонсировали новую постановку «Превращение» в Пермском театре кукол.
смотреть видео читать01.08.2017 в 17:26
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

На один вечер Пермь окутала атмосфера богемной жизни Европы 20 века.
смотреть видео читать01.08.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Микробы быстро привыкают к «знакомым» лекарствам, поэтому необходимо создать новые химические структуры.
смотреть видео читать01.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

в России

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

В подмосковном Жуковском прошёл чемпионат России по легкой атлетике.
смотреть видео читать01.08.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Последним приказом гвардии подполковника Марка Евтюхина стал приказ «Вызваю огонь на себя».
читать01.08.2017 в 11:30
Метки: в России, Общество

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака».
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:03
Метки: в России, Общество, в Пермском крае, в Перми

Налог на море

В России принят закон о курортном сборе.
читать31.07.2017 в 15:30
Метки: в России, Общество

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет.
читать31.07.2017 в 14:51
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

Участие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатовУчастие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатов

В Кудымкарском районе проверили охотничьи хозяйстваВ Кудымкарском районе проверили охотничьи хозяйства

Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентябряНовые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

Спектакль, после которого невозможно остаться прежнимСпектакль, после которого невозможно остаться прежним

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотикПермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

На что тратят зарплату пермякиНа что тратят зарплату пермяки

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетикеПермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

«КАМWА-2017»: как это было«КАМWА-2017»: как это было

К прогнозам МЧС стоит прислушатьсяК прогнозам МЧС стоит прислушаться

ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающихЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих

Лагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчествоЛагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчество

В Прикамье построят две заправки для электромобилейВ Прикамье построят две заправки для электромобилей

В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головойВ большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой

Эпоха СССР в фотографии и фарфореЭпоха СССР в фотографии и фарфоре

В Косинский район едет передвижной флюорографВ Косинский район едет передвижной флюорограф

Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсиюРаботавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию

Приставы арестовали хрюкающее имуществоПриставы арестовали хрюкающее имущество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку ЕвтюхинуВ День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Праздник топора отметили веселоПраздник топора отметили весело

Движение по Северной дамбе возобновилосьДвижение по Северной дамбе возобновилось

Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очередиХаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в ПрикамьеКазаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Газ как мера социальной поддержкиГаз как мера социальной поддержки

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru