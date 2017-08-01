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Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

УФАС

Рассмотрев изъятые в ходе внеплановой проверки документы Региональной службы по тарифам Пермского края, инспекция ФАС России выявила следующее:

При установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» на 2015 год и 2016-2018 годы РСТ Пермского края должны быть полностью исключены следующие статьи расходов: затраты на добровольное медицинское страхование на 2015 год и на 2016 год, затраты по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» (договоры аренды с ЗАО «ИВС-СЕТИ», ООО «Терра Авто», ОАО «Уралсвязьинформ») и затраты по статье «Прочие расходы из прибыли» на 2015 и 2016 гг. 

Также ФАС России отмечает, что тарифные решения на 2015 год и на 2016-2018 годы не содержат анализа необходимости внесения следующих расходов при расчете тарифа по статьям: «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» и «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями». РСТ Пермского края приняла затраты на 2015 год в размере 147,3 млн рублей и 276,1 млн рублей соответственно, на 2016 год - 153,7 млн рублей и 182,6 млн рублей. Кроме того, не представлен перечень заключенных договоров, а также информация о проведенных торгах по каждому договору.

По статье «Расходы по сомнительным долгам» РСТ Пермского края приняты затраты на 2015 год в размере 17, 6 млн рублей, на 2016 год - 17, 7 млн рублей, на 2017 год - 27, 5 млн рублей. В Экспертных заключениях регулирующего органа не представлена информация о наличии в материалах тарифного дела актов инвентаризации дебиторской задолженности, приказов о создании резерва по сомнительным долгам, приказов о списании безнадежной дебиторской задолженности. Также не отражен анализ вышеуказанных и других документов, на основании которых принималось решение регулирующего органа о включении в НВВ ПАО «Т Плюс» расходов по сомнительным долгам в максимально допустимом размере - 2% от фактической валовой выручки.

На основании данных фактов ФАС России предписывает РСТ Пермского края исключить из базового уровня операционных (подконтрольных) расходов при установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» филиала «Пермский» всех неправомерно включенных затрат. Согласно предписанию, необходимо также провести дополнительный анализ расходов по статьям «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» на 2015, 2016 годы, «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями» на 2015, 2016 годы, «Расходы по сомнительным долгам» на 2015, 2016, 2017 годы.

По результатам исполнения пересмотреть тарифы в сфере теплоснабжения для  ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» на 2017 год, обеспечив введение соответствующих законодательству тарифов с 1 сентября 2017 года.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 01.08.2017 в 17:49 в рубрике - Новости T7-inform

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