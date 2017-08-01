На что тратят зарплату пермяки

Жители Прикамья треть своих доходов тратят на еду, алкоголь и сигареты. По данным соцопроса, больше всего пермяки расходуют деньги на продукты питания, алкоголь и табачные изделия – в среднем 34,5 процента всех расходов. Дальше идут затраты на транспорт и его обслуживание – 17 процентов. И около 12% - на услуги ЖКХ. И самые скромные статьи расходов - здравоохранение (3,5 процента) и образование (чуть более одного).