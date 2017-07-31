В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
ГКУ «Гражданская защита» сообщает: днем 1 августа и ночью 2 августа местами по Пермскому краю ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, порывистые усиления ветра до 20-25 м/сек.
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