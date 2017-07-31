Юрий Трутнев: «В Пермском крае идут позитивные перемены»

Лето для ребят – время отдыха. Замечательно, если он проходит не только приятно и интересно, но и полезно, например на спортивной площадке. В Пермском крае стараются создавать все условия для занятий физкультурой и спортом. Речь об этом шла 22 июля на открытии летней школы каратэ в Пермской спортивной школе «Киокушинкай», которое посетили сопредседатель Российского союза боевых искусств Юрий Трутнев и врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Каратист - всем ребятам пример

Место для встречи, на которой обсуждалось спортивное настоящее и будущее Пермского края, выбрали не случайно. СДЮСШОР «Киокушинкай» уже 20 лет является примером в области воспитания спортсменов и формирования тренерских кадров. Она первой в Пермском крае прошла государственную аккредитацию и получила статус «Школа высшей категории». На сегодняшний день в школе занимаются около двух тысяч человек. Ее воспитанники первыми из россиян выиграли Чемпионат Европы, Кубок и Чемпионат мира, поднялись на пьедестал Абсолютного чемпионата мира среди мужчин. В школе выросла целая плеяда спортсменов высочайшего класса. Каждый год летом здесь проводят так называемые инструкторские сборы. Вот и в этом году школа собрала руководителей подразделений, ведущих спортсменов и спортсменов, входящих в состав сборной края. Юрий Трутнев, который сам обладает пятым даном по каратэ и оказывает школе активную поддержку, вручил нескольким спортсменам благодарности от Российского союза боевых искусств, сопредседателем которого является с 2005 года. Общаясь с журналистами после показательных выступлений каратистов, он отметил, что спорт до сих пор играет в его жизни важную роль: «Я вышел из киокушинкай. Стараюсь помогать пермской школе, горжусь, что ее воспитанники на международном уровне защищают честь нашей страны. Занятия каратэ не только вырабатывают физическую силу, но и закаляют дух, уверенность в своем пути, воспитывают доброту, потому что сильный боец не причинит вреда другому».

Максим Решетников подчеркнул, что в крае каратэ регулярно занимаются 4,5 тысячи ребят – это пример реализации государственной политики развития массового спорта. «Каратисты обладают силой и четко знают, как эту силу применять, имеют чувство собственного достоинства. Огромное спасибо всем, кто участвует в этом, – выразил врио губернатора свое особое отношение к этому виду спорта. – Мы в крае будем развивать массовый спорт, поддерживать каратэ и другие направления. Очень важно, чтобы ребята рассказывали своим друзьям, как они занимаются спортом, чтобы в их классах, дворах другие дети тоже вовлекались в занятия».

Спорт - в каждый двор

Для того, чтобы ребята могли осваивать самые разные виды спорта, в Пермском крае разрабатывается программа «Дворовый спорт», в рамках которой с 2018 по 2022 год будет построено более 200 малых и универсальных спортплощадок и около 50 межшкольных стадионов. В каждом поселении края, численность населения которого составляет 800 человек, появятся малые спортивные площадки, а в поселениях численностью до 25 000 человек будут строить такие площадки на каждые 1500 жителей.

Наличие во дворе спортивной площадки позволяет провести время приятно и с пользой для здоровья. Сейчас по всему миру у молодых людей очень популярны направления кросс-фита, здоровый образ жизни. Задача краевых властей – дать возможность населению, в особенности молодежи, приобщиться к общемировым трендам, создать комфортную среду для жизни. Наличие спортивных объектов в шаговой доступности от жилья является одним из ее элементов. А для того, чтобы организовать ребят на этих площадках, планируется запуск проекта «Тренер нашего двора», который направлен на создание дворовых команд, проведение соревнований между ними. Лучших тренеров таких команд будут поощрять на краевом уровне. «Если мы просто построим площадки, не факт, что мы получим тот эффект, который хотим, – отмечает Максим Решетников. – Суть проекта в том, чтобы создать эту сеть площадок и чтобы туда приходили тренеры, которые могут разбить ребятишек на две команды, дать им мячик, объяснить суть игры и осуществить судейство. Наша задача сделать так, чтобы заниматься спортом было насущной потребностью».

В рамках программы «Дворовый спорт» также будет запущен проект «Интернет-карта спортивных объектов», где каждый любитель спорта сможет найти ближайший свободный зал и забронировать его.

Юрий Трутнев, завершая встречу, выразил уверенность в успехе родного региона: «У Пермского края – замечательные перспективы. Здесь есть всё: накопленные компетенции, сильные коллективы с новыми технологиями, с высоким интеллектом. Есть природные ресурсы. И я вижу, что в крае идут позитивные перемены».